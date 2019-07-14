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У жахливій аварії на Бережанщині загинула 17-річна дівчина

В результаті аварії на Бережанщині загинула 17-річна дівчина. Водій та решта пасажирів втекли з місця ДТП, залишивши дівчину помирати. Про жахливу ДТП пише Беррежани.інфо.

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«Близько 3-ї год, на відрізку дороги Бережани-Поморяни, сталася аварія. В машині перебувало 6 чоловік...

Водій - Чайковський Володимир, будучи в нетверезому стані, на високій швидкості не справився з керуванням. Машина перевернулась і злетіла в кювет. Пасажирку Копчак Олю викинуло з машини. Усі учасники ДТП, крім неї, з місця аварії втікли. Дівчинка померла. Їй було лише 17 років. Інші вже зараз знаходяться в лікарні.

Ходять слухи, що родичі (водія) зараз пробують вирішити питання фінансовим способом, щоб вплинути на хід слідства...», - зазначено у дописі.

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