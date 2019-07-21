В результаті аварії на Тернопільщині згоріло авто й постраждало восьмеро людей

На Тернопільщині восьмеро людей отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів.

У суботу, 20 липня, близько 21 години неподалік села Торське Заліщицького району не розминулися автомобілі марок «Renault Logan» та «Renault Trafic».

За попередніми даними поліції, 63-річний житель Борщівського району, керуючи автомобілем «Renault Logan», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з «Renault Trafic». В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій легківки та двоє його пасажирів – 40-річна жінка та 18-річна дівчина.

Травми також зазнали 5 осіб, які перебували у мікроавтобусі, серед них двоє неповнолітніх: 8-річний хлопчик та 15-річна дівчина. Усіх потерпілих госпіталізували. У них діагностували легкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Внаслідок зіткнення автомобіль «Renault Logan» згорів на місці пригоди.

У водіїв відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.