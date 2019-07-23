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У Тернопільському районі під час виконання ремонтних робіт загинув 29-річний машиніст
Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини відкрили слідчі Тернопільського відділення поліції.
У понеділок, 22 липня, близько 10.30 години в селі Великий Глибочок на робочому місці загинув 29-річний машиніст одного з підприємств.
За попередніми даними, працівник виконував ремонтні роботи під час яких виробничо-рихтувальна машина почала рух й затиснула його. Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому медикам не вдалося – він помер.
Поліцейські встановлюють причину та обставини трагедії.
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Новини тернополян
Допоможіть врятувати синочка Коструб Богдана!
Середа, 17 липня 2019
Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
Англомовний табір для школярів організовує Тернопільська обласна бібліотека
Неділя, 07 липня 2019
Неділя, 07 липня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
Гусятинському ТзОВ «Сорелі» потрібні штукатури, мулярі, підсобні робітники
П'ятниця, 28 червня 2019
П'ятниця, 28 червня 2019
За ініціативи Гусятинської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості для безробітних відбувся День відкритих дверей на виробництві ТзОВ «Сорелі», основною діяльністю якого є...
Тиждень профорієнтації
П'ятниця, 31 травня 2019
П'ятниця, 31 травня 2019
Наприкінці навчального року відбувся своєрідний тиждень профорієнтації, який провели фахівці з профорієнтації Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзні акції у ЗОШ сіл...
В Ігровицькій ЗОШ визначили професії майбутнього
Субота, 25 травня 2019
Субота, 25 травня 2019
Виїзне засідання клубу «Час Z», що діє у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості, відбулося в Ігровицькій ЗОШ.
У Тернополі діятиме Літній ІТ-табір для школярів
Понеділок, 20 травня 2019
Понеділок, 20 травня 2019
Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
Донеччанин став членом дружнього колективу ТзОВ «Бучачагрохлібпром»
Середа, 15 травня 2019
Середа, 15 травня 2019
Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Вівторок, 07 травня 2019
Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.
«МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка»
Неділя, 05 травня 2019
Неділя, 05 травня 2019
Мультимедійна лабораторія «МедіаСтарт» оголошує набір дітей на навчальний курс «Робототехніка». На заняттях учасники розвивають технічну творчість, на практиці знайомляться з фізикою та механікою, вчаться розробляти алгоритми та створюють...