У Тернопільському районі під час виконання ремонтних робіт загинув 29-річний машиніст

Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини відкрили слідчі Тернопільського відділення поліції.

У понеділок, 22 липня, близько 10.30 години в селі Великий Глибочок на робочому місці загинув 29-річний машиніст одного з підприємств.

За попередніми даними, працівник виконував ремонтні роботи під час яких виробничо-рихтувальна машина почала рух й затиснула його. Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому медикам не вдалося – він помер.

Поліцейські встановлюють причину та обставини трагедії.