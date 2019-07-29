Школярка з Тернопільщини виборола «бронзу» у престижному Міжнародному науковому конкурсі CASTIC
Учасники української команди отримали одну срібну та дві бронзові медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC 2019 (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest), який проходив на півострові Макао з 20 до 26 липня, повідомляє Урядовий портал.
Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу. На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук.
Наші школярі здобули такі нагороди: срібна медаль в Олександра Лукіна з Києва,
бронзова медаль в Даніїла Осташева з Харкова і ще одна "бронзова" – в Анастасії Стаханської з Тернополя.
CASTIC - це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо.
Цьогоріч Україна вперше представила свою делегацію.
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