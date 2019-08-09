Дошкільнята, учні, студенти без щеплення від кору не зможуть відвідувати навчальні заклади

За даними відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, станом на 6 серпня у місті зареєстровано всього один випадок захворювання на кір. У порівнянні з травнем цього року, коли цей показник становив 135 випадків, ситуація із захворюваністю помітно покращилася. Проте, як пояснюють тернопільські медики, це характерна ситуація для літнього періоду, а уже з початком навчального року захворюваність на кір може знову зрости. Відповідно до вимоги Міністерства охорони здоров’я України та рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді, діти, які не мають щеплень проти кору, з 1 вересня не зможуть відвідувати дитячі садки та школи. Учні, що мають протипоказання до вакцинації КПК, будуть оформлені на індивідуальну форму навчання. Вакцинування від кору та інформація про отримання таких щеплень, зазначена у медичній довідці 086/о, є також обов’язковими для абітурієнтів при вступі у тернопільські ВНЗ або в установи професійної освіти. При відсутності цих даних абітурієнти не будуть зараховані до вищих навчальних закладів.

До початку навчального року залишилося декілька тижнів, то ж батьки тернопільських учнів і дошкільнят ще мають можливість відвідати з дитиною сімейного лікаря та перевірити наявність обов’язкових щеплень, передбачених Календарем. Адже вакцина - це єдиний надійний спосіб захиститися від такої небезпечної хвороби як кір. Тернопільські комунальні амбулаторії, які надають первинну допомогу, повністю забезпечені вакциною КПК виробництва Бельгії та США. Діти до 18 років можуть безкоштовно вакцинуватися за Календарем та надолужити пропущені щеплення у поліклінічних відділеннях міської дитячої комунальної лікарні за адресами: вул. Федьковича, 16, бульв. Д. Галицького, 28, вул. Миру, 11, вул. Київська, 12, просп. Злуки, 57, вул. Морозенка, 7, вул. Золотогірська 12 та Микулинецька, 116. Окрім того, безоплатно щепитися від кору можуть також і дорослі тернополяни без вікових обмежень. Зробити це можна в амбулаторіях КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», попередньо звернувшись до свого сімейного лікаря.