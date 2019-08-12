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Хулігану, який погрожував пістолетом пасажирам тролейбуса, загрожує до семи років позбавлення волі
55-річний тернополянин, який хуліганив у громадському транспорті, відповідатиме за свої дії.
У тролейбусі № 11 чоловік погрожував пасажирам пістолетом. На зупинці в центрі дебошира з громадського транспорту зняли поліцейські.
Житель обласного центру був у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку нетверезий чоловік спровокував конфлікт із одним із пасажирів, а згодом став погрожувати предметом схожим на пістолет.
Згідно санкцій статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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Субота, 03 серпня 2019
Субота, 03 серпня 2019
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Середа, 17 липня 2019
Моє ім'я Галина звертаюсь до всіх небайдужих! Милі добрі люди! Всі у кого є серце і у кого є діти, і хто розуміє, що значить втратити кохану дитину - благаю: допоможіть!
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Неділя, 07 липня 2019
У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді триває реєстрація учасників віком 10-15 років в Літній англомовний табір.
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П'ятниця, 28 червня 2019
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Субота, 25 травня 2019
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Понеділок, 20 травня 2019
Понеділок, 20 травня 2019
Із 3 до 14 червня 2019 року в Мультимедійній лабораторії «МедіаСтарт» буде працювати Літній ІТ-табір неповного дня для дітей віком 10-14 років.
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Середа, 15 травня 2019
Середа, 15 травня 2019
Сьогодні переселенець з Донецька Ігор Ющак успішно адаптувався до нових умов життя на Бучаччині Тернопільської області. Проте, кілька років тому усе було інакше…
Юні ланівчани «приміряли» професію пожежника
Вівторок, 07 травня 2019
Вівторок, 07 травня 2019
Восьмикласники Лановецької ЗОШ № 2 побували в 11-й Державній пожежно-рятувальній частині управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.