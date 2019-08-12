Хулігану, який погрожував пістолетом пасажирам тролейбуса, загрожує до семи років позбавлення волі

55-річний тернополянин, який хуліганив у громадському транспорті, відповідатиме за свої дії.

У тролейбусі № 11 чоловік погрожував пасажирам пістолетом. На зупинці в центрі дебошира з громадського транспорту зняли поліцейські.

Житель обласного центру був у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку нетверезий чоловік спровокував конфлікт із одним із пасажирів, а згодом став погрожувати предметом схожим на пістолет.

Згідно санкцій статті зловмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.