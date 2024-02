Роботи учениці з Тернополя демонстрували в Лондоні

Учасниця гуртка образотворчого мистецтва (під керівництвом вчителя Шандрук В.І.), учениця третього класу Тернопільської початкової школи №1 Поліна Литвинюк не лише взяла участь у Міжнародній благодійній програмі «Kids and Art for Ukraine», але й здобула для школи професійний ноутбук для розвитку мистецьких здібностей школярів.

Її роботи разом з творами інших учасників демонструвалися у Європейському Банку Реконструкції і Розвитку в Лондоні, Британському парламенті у Палаті громад, а також у Президентському палаці в Тирані, Албанія. Щиро дякуємо всім учасникам благодійної програми «Kids and Art for Ukraine», які своїми талантами та творчими здібностями зробили внесок на підтримку мистецтва та віри в краще майбутнє! Додамо, міжнародна благодійна програма «Kids and art for Ukraine» («Діти та мистецтво для України») спрямована на підтримку України за трьома напрямами: освітній, гуманітарний та медичний. Програму проводив Британський благодійний фонд Sincere Education and Cultural Development («Щира освіта та культурний розвиток») за підтримки працівників Європейського Банку Реконструкції і Розвитку у рамках програми «Громадська ініціатива».