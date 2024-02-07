У Тернополі збили неповнолітнього

З тілесними ушкодженнями до лікарні звернувся 17-річний житель Тернополя. Юнак потрапив під колеса автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 лютого близько 14:00.

На проспекті Злуки водій автомобіля "Opel Zafira" збив перехожого. За попередніми даними, потерпілий на момент наїзду знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Ще одну автопригоду з потерпілими зареєстрували того ж вечора працівники поліції в обласному центрі. На вулиці Торговиця водій автомобіля "KIA Sportage" допустив наїзд на неповнолітнього. Останній переходив дорогу у недозволеному місці. 11-річного юнака з травмами доправили до лікарні. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.