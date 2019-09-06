У Теребовлянському районі внаслідок ДТП загинув водій

Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася 6 вересня близько 00.30 години на автодорозі поблизу села Мшанець Теребовлянського району.

За попередніми даними, водій автомобіля марки «ВАЗ-2115», рухаючи в напрямку Тернополя, раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом «DAF». Внаслідок ДТП керманич легківки від отриманих травм помер на місці.

Загиблим виявився 40-річний житель села Млиниська Теребовлянського району. Окрім нього у салоні більше нікого не було.