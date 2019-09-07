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У Тернополі через велозмагання тимчасово обмежать рух автотранспорту
У неділю, 8 вересня, у Тернополі, відбудуться традиційні 25-ті велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка, під час яких буде проведена гонка "Критеріум" центральними вулицями міста: вулиця Замкова - майдан Перемоги - вулиця Листопадова - вулиця Замкова.
У змаганнях візьмуть участь близько 200 учасників.
З метою забезпечення безпеки дорожнього руху й охорони громадського порядку під час проведення змагань, патрульні повідомляють про тимчасове обмеження руху транспорту з 9.00 до 14.00 на таких ділянках дороги: перехрестя вулиць Соломії Крушельницької - вулиця Білецька, вулиця М. Грушевського, вулиця Кардинала Йосипа Сліпого, вулиця Замкова.
Кермувальників просять врахувати вищевказану інформацію при плануванні маршрутів та бути уважними за кермом та стежити за дорожньою обстановкою.
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