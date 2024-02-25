У Тернополі врятували чоловіка від смерті

У Тернополі презентують книжку «Люди на каві» Мар’яна Савка запрошує на каву у Тернополі! І не лише на каву, а й на теплу розмову про свою першу прозову книгу «Люди на каві», про її героїв та героїнь — звичайних людей, які живуть своє життя, з...

У Тернополі відбудеться дитячий детективний квест Запрошуємо дітей 7-11 років на читання книжки книжки Юрга Обріста «Детективний квест. Цілком очевидні справи. 80 детективних загадок». Захід відбудеться 24 лютого у Книгарні Є (м.Тернопіль, вул....

У Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина» відкрили оновлені відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених У відділеннях провели реконструкцію: вмонтували необхідне обладнання, встановили ефективну систему вентиляції та кондиціонування із врахуванням всіх передбачених вимог. Також зробили косметичний...

У тернопільській книгозбірні вшанували Героїв крутянської битви та познайомились з юним розробником дронів Ще декілька років тому у День пам’яті Героїв Крут ми згадували наших славних попередників, захоплювались їхньою відвагою, жертовністю, мужністю. І, здавалось, в сучасному світі більше немає місця...