У Тернополі врятували чоловіка від смерті

24 лютого о 17:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дим з квартири на 3 поверсі багатоквартирного житлового будинку на пр. Степана Бандери у місті Тернопіль. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання відкрили двері та потрапили в помешкання, звідки йшов дим.
Як вдалось встановити, задимлення утворилось в кухні, внаслідок підгоряння їжі. У квартирі співробітники ДСНС виявили 50-річного власника помешкання, з явними ознаками отруєння продуктами горіння. Потерпілого вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.