Учні та студенти Тернопільської ОТГ їздитимуть у громадському транспорті безоплатно

Учні та студенти, які навчаються в закладах, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади їздитимуть у громадському транспорті приміського сполучення безкоштовно.

Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету.

Як пояснюють у міській раді, правом безкоштовного проїзду користуватимуться ті учні та студенти, які мають відповідну учнівську/студентську «Картку тернополянина» для проїзду у тролейбусах, комунальних автобусах та на маршрутах приміського сполучення до сіл громади.