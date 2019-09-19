На Тернопільщині від початку року загинуло вже 68 людей

Від початку року на дорогах Тернопільщини трапилося більше 1600 ДТП. 350 аварій - з потерпілими, в яких 68 людей загинули, а 453 – отримали травми. Таку інформацію під час брифінгу надав заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський.

Серед основних причин ДТП – порушення правил маневрування та проїзду перехресть, перевищення швидкості, недотримання дистанції. Значна кількість автопригод з потерпілими трапилася через те, що водії перебували за кермом в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. З початку року поліцейські склали майже дві тисячі адмінпротоколів за таке правопорушення.

Як повідомив начальник управління патрульної поліції в області Богдан Шевчук, з 1 жовтня на території краю триватиме двомісячник безпеки дорожнього руху. Його мета – посилити безпеку на дорогах та знизити рівень травматизму в дорожньо-транспортних пригодах. Патрульні проведуть додаткові обстеження доріг, внесуть зміни в організацію дорожнього руху, відстежуватимуть швидкісний режим на найбільш аварійних ділянках та здійснюватимуть інші превентивні заходи.