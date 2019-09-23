На ставі у Тернопільському районі втопився чоловік
В селі Івачів Горішній Тернопільського району на місцевому ставі втопився чоловік.
20 вересня о 14:30 на ставі орієнтовно за 50 метрів від берега перекинувся човен в якому перебувало двоє чоловік. На місце події прибули пожежно рятувальні підрозділі у складі двох відділень.
До прибуття рятувальників, одного потерпілого було витягнуто на берег місцевим населенням, його в шоковому стані передано працівникам екстреної медичної допомоги. Нажаль інший потерпілий зник під водою. Одразу на місце надзвичайної події було направлено водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП Управління о 14:51 розпочато пошукові заходи. Проте тіло того дня так і не знайшли.
21 вересня працівником водолазно-рятувального відділення було знайдено тіло потерпілого.
Управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає та нагадує правила безпечної поведінки на воді та біля води:
• діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;
• вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;
• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;
• не можна запливати за обмежувальні знаки;
• слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;
• якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;
• не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;
• не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;
• не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;
• не подавайте без потреби сигналів про допомогу;
• не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;
• купатися рекомендовано вранці i ввечері;
• не слід купатися наодинці;
• не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;
• не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.
• не забувайте, що вода несе й небезпеку! Шторм на морі, повінь, сильна злива можуть завдати шкоди не тiльки навколишньому середовищу,
але й людині!
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