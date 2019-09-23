На ставі у Тернопільському районі втопився чоловік

В селі Івачів Горішній Тернопільського району на місцевому ставі втопився чоловік.

20 вересня о 14:30 на ставі орієнтовно за 50 метрів від берега перекинувся човен в якому перебувало двоє чоловік. На місце події прибули пожежно рятувальні підрозділі у складі двох відділень.

До прибуття рятувальників, одного потерпілого було витягнуто на берег місцевим населенням, його в шоковому стані передано працівникам екстреної медичної допомоги. Нажаль інший потерпілий зник під водою. Одразу на місце надзвичайної події було направлено водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП Управління о 14:51 розпочато пошукові заходи. Проте тіло того дня так і не знайшли.

21 вересня працівником водолазно-рятувального відділення було знайдено тіло потерпілого.

Управління ДСНС України у Тернопільській області застерігає та нагадує правила безпечної поведінки на воді та біля води:

• діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;

• вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;

• не можна запливати за обмежувальні знаки;

• слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;

• якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;

• не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;

• не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;

• не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;

• не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

• не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;

• купатися рекомендовано вранці i ввечері;

• не слід купатися наодинці;

• не підпливайте до коловоротів, пароплавів i катерів;

• не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома.

• не забувайте, що вода несе й небезпеку! Шторм на морі, повінь, сильна злива можуть завдати шкоди не тiльки навколишньому середовищу,

але й людині!