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На Тернопільщині двоє хлопців стали жертвами п'яного водія

Kozlivvvvv5Жертвами п'яного водія стало двоє молодих хлопців. Вижити 20-річний річним жителям селища Козлів Козівського району не вдалося.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько четвертої години ранку на автодорозі у селищі Козлів. Водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів.

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Чоловік каже, що людей на дорозі помітив занадто пізно, бо було темно. Він намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Двоє перехожих опинилися під колесами авто, третьому вдалося відбігти.

Хлопці померли до приїзду бригади швидкої допомоги. Водій, 1990 року народження, проживає у сусідньому селі Великий Ходачків. 

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За попередньою інформацією поліцейських, кермувальник на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Через дві години після автопригоди в його крові виявили 1,6 проміле алкоголю. Водія загримано.

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