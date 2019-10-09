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У батька 9 дітей виявили онкологію, небайдужих тернополян просять про допомогу

допомога 98765Батькові дев’яти дітей поставили невтішний діагноз – онкологія. Він вже майже пройшов весь курс хіміотерапії. А попереду – оперативне втручання в одній із столичних клінік.

Андрій – єдиний годувальник  у сім’ї, тому коштів для його лікування у родини немає. Тож сім’я звернулася за допомогою до журналістів Т1 Новини та усіх небайдужих тернополян.

За два місяці Андрій Задойоний схуд на 25 кілограмів, а потім почали мучити болі в животі. Дружина розповідає, що чоловік майже не міг нічого їсти. Тоді вони вирішили негайно звернутися до лікарів. Спершу до сімейного, який скерував до онколога.

- Ми зробили комп’ютерну томографію і лікар попросив чоловіка вийти. Вона звернулася до мене і розповіла, що діагноз невтішний. Я така стояла зразу  в шоці 5 хвилин. Мені було дуже важко сприйняти цей діагноз, - пригадує багатодітна мати Наталія Задойона.

Далі Задойоні поїхали до Львова, щоб підтвердити діагноз. Однак і там прогнози були невтішні. Лікарі призначили курс хіміотерапії. Одна «хімія» – 30 тисяч гривень. Для багатодітної родини - сума непідйомна. На початках зібрати необхідні кошти допомагали знайомі, друзі, співробітники та просто небайдужі, які дізналися про історію Задойоних і захотіли допомогти.

- Діти запитують лише одне чи тата вилікують. Я кажу, що обов’язково, - каже Наталія Задойона.

Велика родина Задойоних тісниться у двокімнатній квартирі.  Однак вони не нарікають. Тут завжди весело і гамірно. Найстаршому сину Задойоних - 21 рік, він - інвалід, двоє старших навчаються у коледжах, а найменші - в школі та садочку.  Зараз основна їхня мрія - щоб біда оминула родину і тато залишився живим.

17 жовтня у Андрія Задойоного чергова хімія, а достатньо коштів у родини немає. Рідні сподіваються на диво і небайдужих тернополян. Ви можете допомогти родині Задойоних, перерахувавши кошти на картку.

Номер рахунку ПриватБанк: 5168 7573 9373 1163 (Наталя Задойона).

Оксана Смільська, Оксана Задорожна, Володимир Сосна, Т1 Новини

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