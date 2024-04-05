Тернопільська міська рада відшкодувує суму першого внеску по програмі «єОселя» для наших захисників - Сергій Надал

Надал прийом громадян2 квітня прийнято рішення відшкодувати суми першого внеску за житло в рамках програми «єОселя» для ще двох військових з Тернополя. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал. За словами мера, у березні таку компенсацію вже отримали шестеро військових.

«Тернопільська міська рада відшкодовує захисникам і захисницям перший внесок по іпотечному кредиту на житло за державною програмою «єОселя». 2 квітня затверджено протокол, згідно з яким відповідну компенсацію суми першого внеску в розмірі до 20% отримають ще двоє тернопільських захисників на загальну суму 883 600 грн. У березні таку компенсацію отримали шестеро військовослужбовців Тернопільської громади», - заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Отримати відшкодування суми першого внеску по іпотечному кредиту (20%) можуть тернопільські службовці, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку  з військовою агресією Російської Федерації проти України, отримали кредит на умовах програми доступного іпотечного кредитування «єОселя» з метою придбання житла на території нашої громади та зареєстровані на території Тернопільської громади. Для отримання компенсації необхідно подати у відділ звернень громадян Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 6) заяву з відповідним пакетом документів на ім’я міського голови для розгляду питання надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску по іпотечних кредитах для забезпечення житлом.

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