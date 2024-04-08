Зміни у русі громадського транспорту Тернополя

З 12 квітня відбудуться зміни в організації дорожнього руху на шляхопроводі через залізничну колію від вул. Руської до просп. Степана Бандери. Зокрема, буде заборонено проїзд через міст великовагового транспорту понад 18 тонн та встановлено вимоги щодо дотримання дистанції між усіма транспортними засобами не менше 10 метрів один від одного. Зміни торкнуться також і курсування громадського транспорту:

- тролейбусні маршрути №№ 1, 2, 5, 10, які курсують через шляхопровід, максимально можливо обслуговуватимуться виключно одинарними тролейбусами, а не «тролейбусами-гармошками»;

- буде змінено маршрут тролейбусу №11, який курсуватиме від зупинки «Центр» вулицями Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького, Збаразькою, проспектом Злуки, вул. Мирона Тарнавського, Київською, 15 Квітня, Тараса Протасевича, Лесі Українки, Слівенською, проспектом Степана Бандери, вул. 15 квітня і далі по маршруту;

- кількість автобусів на маршруті №1А «вул. Володимира Винниченка- вул. Слівенська» буде збільшено з 6 до 8 одиниць.