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Сьогодні подадуть тепло до садочків та лікарень Тернополя

батареї опалення 7Від сьогодні, 28 жовтня, у лікарнях та дитсадочках Тернополя розпочато опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

«Зважаючи на пониження середньодобової температури повітря, уже від сьогодні подача теплоносія відновиться для садочків та медичних закладів, а починаючи з завтрашнього дня, 29 жовтня, опалення буде увімкнуто і в школах, оселях та інших категорій споживачів», - пояснює Сергій Надал.

Працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» нагадують, що за функціонування усіх внутрішньобудинкових мереж відповідають обслуговуючі підприємства, тому у випадку виникнення будь-яких проблем із опаленням у житловому фонді міста, тернополянам слід звертатися до відповідного обслуговуючого підприємства. У неробочий час та у вихідні дні тернополяни можуть звертатися до аварійно-диспетчерських служб.

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