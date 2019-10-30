Чергова земельна афера в Тернополі за участю міської ради

6 червня 2019 року Тернопільська міська рада своїм рішенням №7/35/114 затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,096 га за адресою проспект Злуки громадянину Максим’яку Юрію Богдановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку.

Ділянка знаходиться за 20 метрів від стадіону загальноосвітньої школи № 23 навпроти будинку № 20 по вулиці Коновальця і займає частину дитячого майданчика і скверу.

Виділення цієї землі суперечило плану зонування та генеральному плану забудови, згідно з яким на цій землі передбачено будівництво багатоквартирного будинку. (Як взагалі в парковій зоні громадськість дозволила таке будівництво???).

До слова: Юрій Максим’як – разом з відомим в місті підприємцем і забудовником Віталієм Мариновським є приятелями і водночас засновниками громадської організації «Центр інноваційних ідей». Після державної реєстрації та присвоєння земельній ділянці кадастрового номеру 6110100000:06:001:0022, Максим’як Ю.Б. дарує цю ділянку мешканцю Хмельницької області Дзюбі Сергію Анатолійовичу - голові громадської організації «Інвалідів війни та ветеранів АТО м. Хмельницького», якого надалі спритні ділки використовують для прикриття у своїй схемі.

Отже, щоб у депутатів міської ради, які не в темі, і громадськості не виникало зайвих запитань, учасник бойових дій з Хмельницької області Сергій Дзюба, як власник земельної ділянки по вулиці Злуки, подає до Тернопільської міської ради заяву про зміну цільового призначення відповідно до генплану з індивідуального будівництва на будівництво багатоквартирного будинку. Очевидно, що учаснику АТО важко буде відмовити у його проханні. У результаті цієї схеми у тернопільської громади вкотре «віджали» чергову земельну ділянку, яка згідно з чинним законодавством, мала б бути продана на земельному аукціоні. На ділянці планується зведення 10-ти поверхового будинку, квартири в якому ніхто не збирається виділяти учасникам АТО, а реалізувати за ринковими цінами.

Таким чином бюджет міста недотримав близько 2,5-3,0 млн. гривень. Ще один очевидний факт, що схема не була б можлива без участі високих чинів Тернопільської міської ради.

Далі буде…