У жовтні в автопригодах на дорогах Тернопільщини загинуло 14 людей

У жовтні на дорогах Тернопільщини трапилося 216 дорожньо-транспортних пригод. З них 54 – з потерпілими, в яких 14 людей загинули та 66 отримали травми.

Тридцять дві аварії вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод троє людей загинули, семеро – зазнали травм. Одинадцять аварій трапилося за участю пішоходів, дві з них – зі смертельними наслідками.

Найчастіші причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху, зазначають у поліції.

Минулого місяця полісмени виявили 161 особу, котрі керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння. Нагадаємо, за це передбачена відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення цього порушення протягом року - доведеться сплатити суму вдвічі більшу.