Влада Тернополя відмовляється посилювати карантин, незважаючи на знаходження в «червоній зоні»

Державною комісією ТЕБ та НС віднесено Тернопіль до «червоного» рівня епідемічної небезпеки, що мало б означати заборону пасажирських перевезень, роботи закладів сфери культури, громадського харчування, ТРЦ, соціальних та реабілітаційних закладів тощо.

Як зазначають у прес-службі Тернопільської міської ради, підстави прийняття щодо Тернополя такого рішення не встановлені, оскільки показники рівня захворюваності на COVID-19 у нашому місті за останні дні пішли на спад і тримаються на тому ж низькому рівні, зокрема, станом на 1 серпня:

середня кількість тестувань методом ПЛР становить 78,1 (показник має бути не менше 24);

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 11,1 (показник – 11);

показник динаміки зростання випадків інфікування – 12,5 (показник – 10).

Важливо наголосити, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється у разі завантаженості більше як 75% ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19. Наразі у Тернополі цей показник становить 46,89%, що вдвічі менше від нормативу.

Тому, з метою забезпечення нормальної життєдіяльності міста та захищаючи права тернополян на працю та свободу пересування, міський голова Сергій Надал у понеділок, 3 серпня, скликає позачергову сесію міської ради, під час якої на розгляд депутатів буде винесене питання оцінки законності даної постанови щодо віднесення Тернополя до «червоної» зони.

Наразі з понеділка, 3 серпня, підприємства, установи та організації Тернополя працюватимуть у звичному режимі. При цьому закликаємо мешканців дотримуватися санітарно-епідеміологічних умов, зокрема маскового режиму, проводити температурні скринінги працівників та відвідувачів, забезпечувати дезінфекцію приміщень тощо.