У Тернополі сьогодні зранку горів «Бухта Бар»

117291929 1717308128408700 4583878316648355502 oПовідомлення про пожежу літньої прибудови ресторану «Бухта Бар», що знаходиться на березі Тернопільського ставу по вулиці Чумацька надійшло до рятувальників 9 серпня о 5.08 годині, – зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

До місця виклику одразу направили два чергові караули 1 державного пожежно-рятувального загону Управління та працівників оперативно-координаційного центру.

Горіла літня тераса закладу, існувала загроза перекидання вогню на основну будівлю. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів складала 20 метрів квадратних. Вогнеборці о 5:49 пожежу локалізували, а о 6:38 повністю ліквідували.

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