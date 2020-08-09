У Тернополі сьогодні зранку горів «Бухта Бар»

Повідомлення про пожежу літньої прибудови ресторану «Бухта Бар», що знаходиться на березі Тернопільського ставу по вулиці Чумацька надійшло до рятувальників 9 серпня о 5.08 годині, – зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

До місця виклику одразу направили два чергові караули 1 державного пожежно-рятувального загону Управління та працівників оперативно-координаційного центру.

Горіла літня тераса закладу, існувала загроза перекидання вогню на основну будівлю. Площа пожежі на момент прибуття підрозділів складала 20 метрів квадратних. Вогнеборці о 5:49 пожежу локалізували, а о 6:38 повністю ліквідували.