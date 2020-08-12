У Тернополі дитина впала в яму поблизу каналізаційного колектора

15-річна дівчина поверталася додому, коли раптово провалилася в яму. Сталося це 11-го серпня у Тернополі на вулиці Лесі Українки.

За попередніми даними правоохоронців, на місці, де стався інцидент, проводилися ремонті роботи, територія не була належним чином огороджена. Через сильну зливу і великий наплив води неповнолітня не помітила яму. На щастя, школярці вдалося самотужки вибратися з неї. Дитині надали медичну допомогу.

Поліцейські встановлюють обставини події. Відомості за даним фактом внесено в ЄРДР за статтею 271 ККУ - порушення вимог законодавства про охорону праці.