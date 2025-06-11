На Тернопільщині — серія ДТП за участю неповнолітніх водіїв

На дорогах Тернопільщини знову сталися ДТП за участю неповнолітніх водіїв двоколісного транспорту. Внаслідок аварій до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості потрапили четверо дітей.

Близько 00:20 10 червня на лінію поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про госпіталізацію трьох неповнолітніх із численними травмами, отриманими внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що 14-річний мешканець Великоберезовицької громади, керуючи скутером Tact, виїжджаючи з другорядної дороги, зіткнувся з мотоциклом Lifan. За кермом мотоцикла перебував 15-річний хлопець із Микулинецької громади. Внаслідок аварії постраждали водій скутера, його 16-річний пасажир і водій мотоцикла — усіх було доправлено до лікарні.

Цього ж дня ще один неповнолітній потрапив до медичного закладу. 13-річний житель Товстенської громади впав з мотоцикла KOVI 150, рухаючись польовою дорогою. Хлопець не впорався з керуванням і перекинувся. Із переломами його госпіталізували.

За обома інцидентами тривають перевірки.