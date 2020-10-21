Тернопільський реабілітаційний центр готовий приймати діток з усієї області

vidkrittya novogo reabilitatsiynogo tsentru u ternopoli govten 2020 11У Тернопільській міській дитячій поліклініці відкрився сучасний реабілітаційний центр, у якому діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) зможуть пройти комплексну діагностику та отримати необхідну реабілітаційну допомогу.

Дитячий реабілітаційний центр, що на вул. Федьковича, 16, облаштований відповідно до нових європейських стандартів, в якому мультидисциплінарна команда спеціалістів надаватиме комплексну соціальну, фізичну, психологічну, педагогічну та інші види реабілітації за індивідуальною та груповою програмами.

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За словами міського голови Сергія Надала, сучасний реабілітаційний центр уже готовий приймати діток з Тернопільської громади та усієї області. На даний час у Центрі вже закуплено та влаштовано частину устаткування, інша частина буде доставлена незабаром.

Для допомоги дітям з інвалідністю та їхнім батькам максимально адаптуватися до звичного щоденного побуту і життя у соціумі, в Центрі проведено капітальний ремонт приміщень, облаштовано доступний санвузол, їдальню, зал для лікувальної фізкультури і масажу, зал музичної терапії, кабінети ерготерапії, теплолікування, лікаря-психотерапевта та лікаря-логопеда тощо. Облаштовано і сучасний конференц-зал з новітнім обладнанням, за допомогою якого лікарі зможуть дистанційно проводити діагностику та моніторити життєві функції дітей з інвалідністю.

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