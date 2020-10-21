Тернопільський реабілітаційний центр готовий приймати діток з усієї області

У Тернопільській міській дитячій поліклініці відкрився сучасний реабілітаційний центр, у якому діти з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) зможуть пройти комплексну діагностику та отримати необхідну реабілітаційну допомогу.

Дитячий реабілітаційний центр, що на вул. Федьковича, 16, облаштований відповідно до нових європейських стандартів, в якому мультидисциплінарна команда спеціалістів надаватиме комплексну соціальну, фізичну, психологічну, педагогічну та інші види реабілітації за індивідуальною та груповою програмами.

За словами міського голови Сергія Надала, сучасний реабілітаційний центр уже готовий приймати діток з Тернопільської громади та усієї області. На даний час у Центрі вже закуплено та влаштовано частину устаткування, інша частина буде доставлена незабаром.

Для допомоги дітям з інвалідністю та їхнім батькам максимально адаптуватися до звичного щоденного побуту і життя у соціумі, в Центрі проведено капітальний ремонт приміщень, облаштовано доступний санвузол, їдальню, зал для лікувальної фізкультури і масажу, зал музичної терапії, кабінети ерготерапії, теплолікування, лікаря-психотерапевта та лікаря-логопеда тощо. Облаштовано і сучасний конференц-зал з новітнім обладнанням, за допомогою якого лікарі зможуть дистанційно проводити діагностику та моніторити життєві функції дітей з інвалідністю.