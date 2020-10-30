«Помаранчева зона» у Тернополі: що з 2 листопада буде заборонено

Державна комісія з питань ТЕБ та НС 30 жовтня прийняла рішення про оновлення карантинних зон щодо поширення кількості хворих на COVID-19.

Згідно з рішенням комісії Тернопіль віднесено до «помаранчевої» зони карантину. Нове зонування набуте чинності з 00 годин 00 хвилин 2 листопада.

Відповідно до вимог «помаранчевої» зони у місті буде заборонено: робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

Тернополян закликають надалі дотримуватися правил карантину, носити маски, ретельно мити руки, дотримуватися соціальної дистанції та уникати скупчення людей.