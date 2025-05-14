Поліція просить зголоситися свідків смертельної аварії у Збаражі

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У понеділок, 12 травня, між 10:20 та 10:30 у місті Збараж на вулиці Грушевського, неподалік кладовища та автостанції, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Під колеса вантажівки DAF FT XF із напівпричепом потрапила місцева мешканка, яка, за попередніми даними, переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

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Поліція проводить слідчі дії та звертається до всіх, хто міг бути свідком аварії або має записи з відеореєстраторів, що можуть допомогти у з’ясуванні обставин події.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, фото чи відео, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте за номерами:
102, (0352) 27 12 91, (0352) 27 12 84, (0352) 27 13 29.

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