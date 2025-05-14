Поліція просить зголоситися свідків смертельної аварії у Збаражі

У понеділок, 12 травня, між 10:20 та 10:30 у місті Збараж на вулиці Грушевського, неподалік кладовища та автостанції, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Під колеса вантажівки DAF FT XF із напівпричепом потрапила місцева мешканка, яка, за попередніми даними, переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Поліція проводить слідчі дії та звертається до всіх, хто міг бути свідком аварії або має записи з відеореєстраторів, що можуть допомогти у з’ясуванні обставин події.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією, фото чи відео, звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте за номерами:

102, (0352) 27 12 91, (0352) 27 12 84, (0352) 27 13 29.