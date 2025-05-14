Нічна атака дронів: ППО збила цілі над Кременецьким районом

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У ніч проти 14 травня  російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на територію області. Завдяки оперативній роботі сил ППО вдалося уникнути людських жертв.

цієї ночі Тернопільщина пережила чергову масовану ворожу дронову атаку. В області було зафіксовано 12 ударних дронів.
Дві ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі. Головне — обійшлося без постраждалих та загиблих.
Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади.
 

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