Нічна атака дронів: ППО збила цілі над Кременецьким районом

У ніч проти 14 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на територію області. Завдяки оперативній роботі сил ППО вдалося уникнути людських жертв.
цієї ночі Тернопільщина пережила чергову масовану ворожу дронову атаку. В області було зафіксовано 12 ударних дронів.
Дві ворожі цілі знищено силами ППО у Кременецькому районі. Головне — обійшлося без постраждалих та загиблих.
Згідно з оперативною інформацією, зафіксовано незначні пошкодження кількох приватних домогосподарств та нежитлового приміщення в одному із сіл Шумської громади.