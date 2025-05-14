Суспільство Нічна атака дронів: ППО збила цілі над Кременецьким районом У ніч проти 14 травня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе на територію області.... Більше ...

Суспільство Нічна пожежа на Теропільщині забрала життя чоловіка У селі, що входить до Товстенської територіальної громади, сталася трагедія — близько 3 години ночі 12... Більше ...

Економіка Тернопільщина: ТОП вакансій із гідною зарплатою Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості наразі пропонують близько 1,8 тис.... Більше ...

Суспільство Жителька Тернопільщини втратила понад 94 тисячі гривень через інтернет-шахраїв До поліції звернулася 24-річна жителька одного з сіл Кременецького району, яка повідомила, що стала жертвою... Більше ...

Суспільство У Тернополі демонтовано 17 незаконних рекламних конструкцій 13 травня постійна робоча група з організації демонтажу спільно з управлінням муніципальної інспекції та... Більше ...

Культура Тематичні заходи та виставки в Тернопільському обласному краєзнавчому Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує з 12 по 18 травня відвідати тематичні заходи та виставки,... Більше ...

Суспільство У Тернополі ремонтують дорогу на вулиці Галицькій У Тернополі тривають роботи з поточного ремонту дорожнього покриття на вулиці Галицькій. Оновлення... Більше ...