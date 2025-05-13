На Тернопільщині викрили схему продажу "гуманітарних" авто

Слідчі Тернопільської поліції оголосили підозру трьом учасникам організованого злочинного угруповання, які підозрюються у шахрайстві із фінансовими ресурсами на суму близько двох мільйонів гривень.

Зловмисники організували схему продажу транспортних засобів, які були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних сил України та благодійних організацій.

Незаконну діяльність угруповання викрили оперативники управління стратегічних розслідувань Тернопільської області спільно з Головним управлінням Нацполіції та контррозвідкою СБУ.

Організатором афери виявився мешканець Львівщини, який залучив до схеми жителя Чортківського району та громадянина з Хмельниччини. Протягом 2023–2024 років зловмисники використовували фальшиві документи від імені благодійних організацій для ввезення автомобілів як гуманітарної допомоги, після чого реалізовували їх через онлайн-платформи. Доведено продаж щонайменше восьми автівок за ціною від $2,500 до $7,500. Унаслідок таких дій бюджет держави недоотримав майже 2 мільйони гривень.

Усім учасникам групи офіційно повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 222 Кримінального кодексу України — шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене у складі організованої групи.