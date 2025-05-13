До Дня вишиванки в Тернополі проведуть безкоштовний майстер-клас — як долучитися

13 травня у Тернополі організовують відкритий майстер-клас із ручної вишивки. Учасники та учасниці створюватимуть браслети та закладки для книжок у національних кольорах. Вхід вільний.

Про це повідомили організатори — освітньо-культурний Гончаренко центр. У команді кажуть: це спосіб поєднати творчу практику з глибшим осмисленням української культури. Майстер-клас буде відкритим для людей будь-якого віку, навіть без досвіду у вишивці. Організатори нададуть усі необхідні матеріали.

«Ми хочемо, щоб люди мали змогу долучитися до свята не лише у вишиванці, а й через щось зроблене власноруч. Це не про ідеальність стібка — це про дотик до традиції, про те, як можна відчути свою приналежність до культури руками. Через нитку, візерунок і власноруч створену річ ми передаємо пам’ять і силу поколінь. Вишиванка — це не лише сорочка, це код, який ми зберігаємо навіть у найтяжчі часи», — коментують у Гончаренко центрі Тернопіль.

Під час заходу учасники працюватимуть з нитками, тканиною та голками, аби створити унікальні речі — не тільки красиві, а й глибоко символічні. Вишивати можна буде у жовто-блакитних, червоно-чорних та інших традиційних поєднаннях кольорів, що мають культурне значення.

Майстер-клас проведуть у вівторок, 13 травня, з 12:00 до 15:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Коперника, 16. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 458 85 07.