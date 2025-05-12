Дві смертельні автопригоди сталися 12 травня на Тернопільщині

Слідчі управління з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області з'ясовують обставини двох ДТП із летальними наслідками.

Перший трагічний випадок трапився близько першої ночі у селі Нагірнянка Чортківського району. На лінію 102 надійшло повідомлення про виявлене на дорозі тіло людини. Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила, що чоловік загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Жертвою виявився мешканець села Улашківці, 1986 року народження. У результаті проведених розшукових заходів поліцейські ідентифікували водія, який покинув місце події. Це — кермувальник автомобіля Audi Q7. Розслідування триває.

Інша смертельна аварія трапилася о 10:30 у місті Збараж. За попередньою інформацією, місцева жителька раптово вийшла на проїжджу частину поза межами пішохідного переходу, де потрапила під вантажівку DAF FT XF із напівпричепом. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За обома випадками відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.