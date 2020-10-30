У Тернопільському районі горіла зернова сушка (ФОТО)

Пожежа зернової сушки виникла у селі Довжанка Тернопільського району. Сталося загоряння сьогодні, 30 жовтня, зранку.
Горіло технічне обладнання сушки на площі 50 м.кв., була загроза перекидання полум’я на зерносушку.
Вогнеборцям знадобилось близько години, аби повністю ліквідувати пожежу.
На місці події працювало 2 пожежно-рятувальні підрозділи та оперативні групи районного відділу та Управління ДСНС в області. Загалом для ліквідації події залучалось 3 одиниці спеціальної техніки та 11 рятувальників. В ході гасіння пожежі, для підвозу води, використовували допоміжну техніку аграрного підприємства.
Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці.