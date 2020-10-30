У Тернопільському районі горіла зернова сушка (ФОТО)

За попередніми підрахунками стали відомі прізвища майбутніх депутатів Тернопільської МР За попередніми даними у Тернопільську міську раду проходять 20 депутатів від ВО "Свободи", шість від партії "Порядок. Справедливість. Відповідальність", троє від партії "За майбутнє", та 4 від "Сили...

Відомі кандидати на посаду голови Тернопільської обласної ради Після завершення волевиявлення та оприлюднення перших результатів, на Тернопільщині заговорили про претендентів на посаду голови Тернопільської обласної ради, пише новинний сайт “Тернополяни”.

Пішов з посади заступник міського голови Тернополя Один із заступників міського голови Тернополя Сергія Надала написав заяву на звільнення. Про це інформує сайт 0352.ua. Вирішив піти з посади заступник міського голови Леонід Бицюра. Про це...

На Тернопільщині обурений виборець публічно порвав свій бюлетень За інформацією від спостерігача ОПОРИ, виборець на дільниці №611064 села Онишківці, отримавши лише два бюлетені, спочатку намагався з ними покинути приміщення для голосування, та коли йому зробили...