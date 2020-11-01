У Тернополі на вулиці підрізали чоловіка

У Тернополі невідомий напав на 34-річного чоловіка. Він встромив йому ножа у живіт та втік з місця події.

Інцидент трапився на вулиці Волинській в обласному центрі. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільської області Михайло Джус.

На місце події викликали «швидку». Медики надали першу допомогу потерпілому та госпіталізували його в лікарню швидкої допомоги. В пацієнта діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини. Наразі він перебуває під наглядом медиків, інформує сайт Тернополяни.

Підозрюваного у нападі розшукують. Наразі його особу не встановили.