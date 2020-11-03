Жительку Козівського району знайшли мертвою в криниці

Близько десяти днів жительки Козівського р-ну не бачили ні у селі, ні біля будинку. 61-річна жінка мешкала сама. Про будь-які довготривалі поїздки не розповідала сусідам.

Правоохоронці почали опитувати сусідів, перевіряти будинок й прилеглу територію.

За кілька годин жінку знайшли, але мертвою. Її тіло виявили в криниці на території власного домогосподарства. За попередніми даними, у воді загибла пробула близько двох тижнів. Причину смерті встановить судово-медична експертиза, а також ймовірну причину падіння.