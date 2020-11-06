На Тернопільщині судитимуть директорку товариства, яка привласнила 3,6 млн грн на будівництво амбулаторій

суд гроші 333Тернопільська місцева прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво амбулаторій, службовому підробленні.

За версією слідства, директорка товариства у 2018 році уклала договір з Управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації щодо будівництва амбулаторій первинної допомоги в регіоні.

Під час виконання робіт на об’єктах, аби заволодіти бюджетними коштами, керівниця завищила вартість виконаних робіт у 4 амбулаторіях області на 3,6 млн грн. Достовірно знаючи про відсутність у новозбудованих установах медичного обладнання, передбаченого проектною документацією, директор внесла в документи неправдиві відомості щодо наявності устаткування. На підставі підроблених актів товариству були виплачені кошти з бюджету, якими зловмисниця заволоділа.

Розслідування, що здійснювалось слідчими обласного головного управління національної поліції, завершено.

Прокурором пред’явлено цивільний позов на суму 3 637 749 гривень, повідомляє пресслужба прокуратури.

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