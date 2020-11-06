На Тернопільщині судитимуть директорку товариства, яка привласнила 3,6 млн грн на будівництво амбулаторій

Суспільство Тернополянин оформляючи онлайн-кредит втратив власні кошти 27-річний тернополянин в мережі – Інтернет хотів оформити кредит, а в результаті натрапив на шахраїв та... Більше ...

Економіка Попри підвищення ціни на газ, тернополяни за тепло не платитимуть більше У жовтні 2020 року «Нафтогаз» підвищив ціну на природний газ як для населення, так і для виробників теплової... Більше ...

Суспільство Уявна іномарка обійшлася тернополянці у 159 тисяч гривень 159 000 гривень віддала у руки шахраєві жителька Тернополя. За цю суму жінка планувала купити автомобіль.... Більше ...

Суспільство Розшукується зникла жителька Монастириського району На Монастирищині розшукують 68-рчну мешканку села Горигляди Соловій Гелену Іванівну. 4 листопада жінка... Більше ...

Суспільство Козівські пожежники врятували від вогню зерносушарку та 140 тонн сої В селищі Козова на вулиці Заводська на території агропромислового підприємства горіла зерносушка Schmidt-seeger.... Більше ...

Суспільство Скільки людей померли на Тернопільщині від коронавірусу минулої доби Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 5 листопада на Тернопільщині всього... Більше ...