Угоди про закупівлю палива, через які «швидка» переплатила майже 144 000 гривень, визнано недійсними

Рішеннями обласного Господарського суду від 5 листопада 2020 року задоволено позови Тернопільської місцевої прокуратури про визнання недійсними додаткових угод до договорів про закупівлю бензину і дизельного палива та стягнення на користь обласного комунального підприємства «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» надмірно сплачених майже 144 000 гривень.

Встановлено, що приватне підприємство, шляхом укладення додаткових угод, безпідставно збільшувало ціну на нафтопродукти для «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», хоча ціни на ринку палива на той час не зростали.

Через вказані протиправні дії комунальне підприємство зайво сплатило постачальнику за договорами 143 897 гривень, інформує пресслужба обласної прокуратури.

Нагадаємо, у жовтні цього року, рішенням Господарського суду задоволено аналогічний позов прокуратури про визнання недійсними додаткових угод, за якими вищеназване комунальне підприємство переплатило понад 70 тис грн постачальнику.