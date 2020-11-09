Від 9 листопада на Тернопільщині почали діяти нові епідзони

З понеділка, 9 листопада, на території Тернопільщини почали діяти нові зони захворюваності на COVID-19.

До червоного рівня епіднебезпеки віднесено: міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський та Шумський райони. Решта територій - у помаранчевій зоні.

За минулий тиждень поліцейські склали 234 адмінпротоколи за порушення правил щодо карантину людей. Згідно санкції ст. 44-3 КУпАП такі дії тягнуть за собою штраф на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

Як повідомляють правоохоронці, серед основних порушень: здійснення продавцями торгівлі без засобів індивідуального захисту, перебування в громадському місці без документів, недотримання власниками магазинів карантинних обмежень, неприпинення роботи закладів громадського харчування.

Поліцейські нагадують, що відповідно до пункту 11 підпункт 5 Постанови Кабміну №641 заборонена робота після 22-ї та до 7-ї години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.