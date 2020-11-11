У Тернополі горіла класична гімназія

Сьогодні, 11 листопада, о 10:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в підвалі класичної гімназії, на вулиці Вербицького, 3 у Тернополі.

До місця виклику направили чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітників оперативно-координаційного центру.

На час прибуття рятувальників адміністрацією начального закладу проведено евакуацію учасників навчально-виховного процесу. Всього евакуйовано 408 дітей та 69 працівників гімназії.

Фахівці газодимозахисної служби провели розвідку місця події та встановили, що в підвалі установи горять парти, на площі близько 5 м.кв. Вже невдовзі, о 11:08 пожежу вдалось локалізувати, а о 11:11 її було повністю загасили..

Постраждали, на щастя, немає. Обставини виникнення пожежі встановлюються, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.