На Тернопільщині водійка іномарки не вибрала безпечної дистанції руху й врізалась у трактор

З травмами до лікарні госпіталізували 32-річну тернополянку. Травми жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.
Аварія трапилася 11 листопада на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, між Копичинцями та селом Яблунів Гусятинського району.
За попередньою інформацією правоохоронців, водійка автомобіля Renault Duster не вибрала безпечної дистанції руху і як результат - врізалася в трактор МТЗ 82, який рухався попереду.
У жінки медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, відкритий перелом надколінника, забійні рани обличчя.
Ушкодження отримав і водій сільгосптехніки. Чоловікові надали необхідну допомогу і не госпіталізовували.
У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.
Проводиться слідство.