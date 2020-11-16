На Тернопільщині знайшли мертвим зниклого мисливця

Більше п'яти годин шукали 59-річного мисливця з Підволочиського району. Про зникнення чоловіка 15 листопада о 20:43 до поліції повідомила дружина.

Жінка розповіла, що чоловік о сьомій ранку пішов на полювання. Біля опівдня перетелефонував їй і розповів про здобич, а також сказав, що збирається уже додому.

Проте стемніло, а мисливця не було. Спочатку родичі разом з сусідами шукали чоловіка самостійно, але марно. Тому ввечері звернулися за допомогою до правоохоронців.

Біля третьої ночі посеред поля в ріллі знайшли бездихальне тіло, а поруч - рушницю, здобич та особисті речі.

При попередньому огляді експерт на тілі слідів насильницької смерті не виявив. Причина нещастя буде відома після розтину.