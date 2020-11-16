Затри дні у ДТП на Тернопільщині травмувалося семеро людей, один чоловік загинув

Впродовж трьох днів на Тернопільщині у дорожньо-транспортних пригодах травмувалося семеро людей. Один чоловік загинув. Про це повідомляють у Відділ комунікації поліції.

13 листопада близько 18 години у Кременці не розминулося дві іномарки. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz E 300, повертаючи ліворуч, не пропустив автівку, яка рухалася в протилежному напрямку, і як результат - зіткнувся з Мерседес Sprinter. До лікарні з саднами доправили шестирічну пасажирку Мерседес Sprinter.

Того ж дня на Кременеччині трапилася ще одна автопригода. До лікарні бригада екстреної меддопомоги з забоями госпіталізувала жителя району, 1963 року народження. Потерпілий їхав на велосипеді, коли його збив водій Iveco​.

У Тернопільському районі на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися Renault Dokker та Volkswagen T4. Обидва транспортних засоби рухалися в попутному напрямку, проте водій Volkswagen не переконався в безпечному маневрі почав здійснювати маневр розвороту.

В результаті удару тілесні ушкодження отримав водій Renault. Його доправили до медзакладу з рваною раною голови та закритою черепно-мозковою травмою.

На Збаражчині неподалік села Старий Вишнівець зіткнулися автомобіль та мотоцикл. Автомобіль ВАЗ врізався в мототранспорт Вoxer. В травматологічне відділення потрапив пасажир двоколісника, 2003 року народження. У хлопця медики констатували перелом ребра, множинні переломи обох стоп.

Реанімаційним відділенням закінчилася їзда для сорокасемирічної жінки. В суботу, 14 листопада, у Чорткові не розминулися мотоцикл та мопед. За попередньою інформацією, двадцятидев'ятирічний водій мотоциклу Tekken 250 не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості і зіткнувся з мопедом Пілот.

До лікарні госпіталізували і водія, і пасажира мотоцикла. У останньої закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, рвані рани голови. У водія закрита травма плеча та грудної клітки.

Дві автопригоди трапилося і минулої неділі в Тернопільському районі. Близько 13:00 в автопригоду потрапила водійка автомобіля. Аварія трапилася на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. За попередньою інформацією, жінка не була уважною за кермом, не впоралася з керуванням, автівка злетіла в кювет і перекинулася. У потерпілої медики констатували забої та травми, але її не госпіталізовували.

Дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком трапилася близько 20:50 на виїзді з Тернополя. Водій автомобіля Skoda Fabia збив чоловіка, який знаходився на проїжджій частині дороги, але за межами пішохідного переходу.

Потерпілий - житель Черкаської області, 1975 року народження, водій автомобіля DAF CF. Чоловік вийшов з вантажівки та переходив дорогу, коли потрапив під колеса легківки.

Що стало причиною нещастя, встановить слідство.