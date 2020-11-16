Головна санітарна лікарка Тернопільщини назвала місця, де найбільший ризик захворіти на Covid-19

Згідно з епідеміологічним дослідженням найбільше заражень на Covid-19 мають внутрісімейне походження та перебування у розважальних закладах.

Так, близько третини (30%) спалахів коронавірусу поширюються в родині та між друзями. Ще чверть заражень складають кафе, бари, караоке, ресторани та інші заклади дозвілля.

«У вихідні люди проводять багато часу торгових центрах, барах, кафе, де відбувається велике скупчення людей. Більшість навіть вже ігнорують прості епідеміологічні заходи – використовувати маски та дотримуватися соціальної дистанції. В результаті чого ми кожного дня фіксуємо нові антирекорди з кількістю хворих на коронавірус», - каже головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Для того, щоб зменшити ризик зараження необхідно використовувати засоби індивідуального захисту дезінфектори, дотримуватися соціальної дистанції, скоротити час перебування у закладах та постійно провітрюють приміщення. Це ключові фактори контролю над ситуацією.