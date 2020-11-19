По 10 років тюрми отримали двоє студентів, які перерізали горло одногрупниці

Кременецький районний суд виніс вирок двом неповнолітнім студентам Почаївського училища, які у 2018 році вчинили замах на вбивство своєї одногрупниці, перерізавши їй склом горло.

Ювенальний прокурор Тернопільської обласної прокуратури довів у суді, що 23 вересня 2018 року обвинувачені, посварившись із подружкою через її насмішки, побили потерпілу, а після втрати нею свідомості- перерізали їй горло склом розбитої пляшки. Отямившись, дівчина змогла самостійно дійти до гуртожитку, де їй викликали швидку. Лише вчасно надана медична допомога врятувала потерпілу від крововтрати та смерті.

Cудом обвинувачених визнано винними в інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі кожному.

Проте, як повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, вирок не набрав ще законної сили і може бути оскарженим в апеляції учасниками судового процесу.