Вночі на Тернопільщині понад 5 годин гасили пожежу

У Тернополі листопадові нарахування за тепло і гарячу воду буде зменшено На виконання рішення виконавчого комітету комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» проведе перерахунок плати за надані послуги з централізованого постачання гарячої води для...

У жовтні тернополяни витратили на нові авто понад 3 млн доларів – рейтинг Серед брендів найчастіше реєстрували автомобілі Toyota. Минулого місяця у Тернополі придбали 25 таких автомобілів. Також популярними були Kia і Volkswagen. Частка цих трьох брендів склала 47% від...

Понад 3000 вакансій у сільськогосподарській сфері цьогоріч пропонували жителям Тернопільщини 15 листопада 2020 року – День працівників сільського господарства України. Це одна з провідних галузей економіки Тернопільської області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих,...

Тернополянам перерахують жовтневі платіжки за тепло Платіжка за послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання для тернополян за жовтень зменшиться. Про це пише komun.te.ua. На виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської...