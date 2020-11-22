Вночі на Тернопільщині понад 5 годин гасили пожежу

33321262223333На Кременеччині вночі спалахнула сушка для дров. Пожежники приборкували вогонь понад 5 годин.

Сталася пожежа в селі Великі Млинівці 22 листопада о 1:30. Горіли дрова у середині сушки. Вогонь пошкодив будівлю сушки на площі орієнтовно 45 м.кв.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, для ліквідації пожежі залучали два рятувальні відділення та дві одиниці пожежної техніки.

О 2:41 пожежу локалізували та о 06:58 повністю ліквідували. Пожежники врятували будівлю сушки дров.

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