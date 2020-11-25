Держава заборгувала тернопільським лікарям-інтернам понад півмільйона гривень

Лікарі-інтерни бюджетної форми навчання, які проходять інтернатуру у лікувальних установах області, вже два місяці не отримують заробітної плати, хоч вона і мінімальна.

Сума заборгованості тільки за жовтень становила понад 500 тисяч гривень. За інформацією з Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА, наразі невідомо, коли з Міністерства охорони здоров’я надійдуть кошти на погашення заборгованості. Держава вкотре «забила» на лікарів. І що найбільш прикро, що у молодих спеціалістів, які в майбутньому мають нас лікувати і рятувати наші життя, одразу держава відбиває бажання жити і працювати в рідній країні.