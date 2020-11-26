У моторошній аварії на Кременеччині загинув водій

У селі Білокриниця Кременецького району зіткнулися вантажівка MAN та бус RENAULT.

Аварія сталася на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече 25 листопада близько 23:00.

Рятувальники вивільняли водіїв з автомобілів. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювала слідчо-оперативна група.

За словами начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в області Богдана Шуляра, за попередньою інформацією, водій автомобіля RENAULT виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у вантажівку MAN TGL.

В результаті удару кермувальник буса загинув на місці події. Водія вантажного транспортного засобу госпіталізували до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. У чоловіка політравма, рвана рана лобної ділянки та коліна, травми ока, легень та органів черевної порожнини.

У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.