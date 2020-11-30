У Тернополі затримали банду, яка «спеціалізувалася» на розбійних нападах на «валютчиків»

Майже рік на території Тернополя орудувала група осіб, яка нападала та грабувала людей. Усі жертви займалися веденням валютних операцій. Останній напад працівники поліції зафіксували 22 листопада, повідомляють у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, зловмисники заїхали до Тернополя ще на початку року та винайняли тут житло. До групи увійшло троє людей з транснаціональними зв'язками. Організатори - двоє рідних братів.

У спільники чоловіки взяли ще двох земляків зі Львова та Черкас. Вони виконували функції водіїв. До злочину, каже Василь Джиджора, підозрювані готувалися впродовж тривалого часу: вони стежили за своїми жертвами, вивчали їхній щоденний маршрут, а також аналізували шлях, аби не потрапляти в поле зору камер спостереження.

Коли про жертву було все відомо, вони обирали місце без зайвих свідків, нападали та відбирали кошти. Перша жертва звернулася до поліції ще у травні. Чоловікові нападники завдали більше сорока ударів і відібрали 80 тисяч гривень. У серпні ще один тернополянин втратив 15 тисяч доларів, а остання жертва - 50 тисяч гривень.

Після кожного нападу зловмисники змінювали місце проживання та впродовж кількох днів організатор незаконного збагачення забороняв "підлеглим" виходити з помешкання, з'являтися в людних місцях та в закладах громадського харчування.

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації даної групи. У ході обшуків вилучили речові докази з останнього злочину.

Трьом основним фігурантам справи уже оголосили підозру згідно статті 187 частина 2 ККУ - Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб та 186 частина 4 ККУ - Грабіж, вчинений у великих розмірах. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу, а саме - тримання під вартою без права внесення застави. Доля інших спільників ще вирішується.

За словами Василя Джиджори, після останнього нападу зловмисники планували залишити Україну - вони придбали квитки на літак Львів-Баку. Вчасно проведена спецоперація, каже він, завадила грабіжникам уникнути покарання.