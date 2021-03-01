Сергій Надал: У Тернополі докладаємо усіх можливих зусиль, щоб зупинити поширення коронавірусу

На фоні зростання кількості хворих в Україні, міський голова Тернополя закликав тернополян ретельно виконувати рекомендації медиків

Головне. У Тернополі докладають усіх можливих зусиль, щоб зупинити поширення коронавірусу. Зокрема перші кілька десятків доз вакцини отримали тернопільські медики, що працюють безпосередньо з хворими.

Разом з тим, за словами очільника Тернополя Сергія Надала, лише спільне дотримання протиепідемічних правил дозволить втримати ситуацію під контролем і зберегти нормальну життєдіяльність міста.

Цитата. “На рівні міста ми вживаємо усіх необхідних заходів для протидії коронавірусу. Зокрема регулярно проводиться дезінфекція громадського транспорту. У місті загалом дотримуються правил роботи в умовах епідемії. Однак, я вкотре звертаюся до тернополян з проханням виявляти сумлінне ставлення до рекомендацій лікарів. Дотримуйтеся маскового режиму. У разі виникнення ознак ГРВІ звертайтеся до сімейних лікарів. Використовуйте антисептики. Це прості заходи, котрі дозволять знизити ймовірність захворіти зберегти у місті нормальне життя”, - зазначив міський голова.

Яка ситуація у місті? Станом на 28 лютого в області 42099 випадків захворюваньна COVID-19 від початку епідемії, 600 – випадків летальних, 38564 людей одужало. У місті Тернополі захворіло – 11736, 145 летальних випадків, і майже 11000 тисяч одужали. Проте останні кілька днів зросла кількість хворих.

Варто зазначити. Тернопіль перше місто в Україні, де на регулярній основі запрацював Міський штаб з протидії коронавірусу ще на початку пандемії. Лікарі опрацювали закордонний досвід і у щоденному режимі інформують тернополян про епідеміологічну ситуацію.

На регулярній основі проводиться навчання персоналу комунальних підприємств, а також інформування населення про дії у випадку виявлення захворювань.

Тернопіль також одним з перших міст в Україні запровадив систему виявлення і локалізації випадків захворювання, що дозволяла оперативно надавати допомогу хворим та зменшувати поширення інфекції.

З ініціативи міського голови Сергія Надала з березня минулого року проводять регулярні тестування груп ризику, у першу чергу лікарів, поліції, працівників громадського транспорту та інших комунальних підприємств, які працюють безпосередньо з людьми. В окремі періоди Тернопіль проводив удвічі більше тестувань, порівняно з іншими регіонами України.

У місті також активно проводилося переобладнання лікарень, зокрема встановлення кисневих концентраторів та кисневих точок.

Завдяки вжитим заходам, у Тернополі протягом минулого року і перших місяців 2021 року зберігалася задовільна епідемічна ситуація навіть у періоди різкого зростання захворювання в Україні.