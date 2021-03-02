На Тернопільщині судитимуть рекетирів, котрі вимагали кошти у перевізника

150 євро вимагали рекетири у тернопільського перевізника за кожну поїздку у Францію. За відмову платити погрожували знищенням майна, а за інформацію про інших перевізників, що курсують у цьому напрямку, обіцяли знижку – 10 євро.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинувачення групи осіб у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 КК України.

Як зазначають у відділі комунікації поліції, на лаві підсудних опинилися двоє жителів Львівщини, один з них раніше неодноразово судимий, у тому числі, за вимагання.

Під час розслідування слідчі довели причетність підозрюваних до семи фактів вимагання. Жертвою зловмисників став житель Тернополя. Зі свідчень потерпілого, львів’яни вимагали по 150 євро за кожну поїздку у Францію, інакше погрожували спаленням транспорту, яким перевозили пасажирів.

У період січня-червня 2019 року тернополянин сім разів був змушений платити вимагачам «данину». Будь-які спроби уникнути сплати успіху не приносили, адже зловмисники відстежували маршрут перевізника і щойно той перетинав кордон - уже чекали його. Загалом сума завданих потерпілому збитків становить понад 44 000 гривень.

З свої дії зловмисникам світить позбавлення волі на строк від трьох до семи років.